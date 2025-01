Cassano su Leao: «Le grandi squadre prendono altri tipi di giocatori, nessuno se lo c*ga!». Le ultimissime sui rossoneri

La Juventus ha battuto il Milan per 2-0 nell’ultimo turno di campionato. Cassano, alla vigilia, a Viva el Futbol, ha parlato nuovamente di Leao.

CASSANO SU LEAO – «Il City va a prendere Marmoush dall’Eintracht per 75 milioni di euro. Il Paris Saint Germain prende Kvaratskhelia, 75 milioni. Se qualcuno lo vuole, Leao, vanno, lo pagano e lo portano via. Perché le squadre top, nel mondo, Bayern Monaco, Barcellona, Real Madrid, Manchester City, non lo prendono in considerazione? Mudryk, l’hanno pagato 100 milioni. Perché vanno a prendere sti giocatori qua e il fenomeno che tu descrivi nessuno lo caga? Domanda!».