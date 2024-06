Caso Plusvalenze, anche l’Inter nei GUAI! La Procura apre un fascicolo: coinvolta un’altra italiana. Cos’è successo

Caso Plusvalenze, anche l’Inter nei GUAI! La Procura apre un fascicolo: coinvolta un’altra italiana. Le ultime su cos’è successo

Il caso plusvalenze rischia di travolgere una rivale assoluta del Milan, come l’Inter. I nerazzurri sono finiti nel mirino della Procura, così come la Roma: sui due club è stato aperto un fascicolo. A rivelarlo è il Fatto Quotidiano.

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo, al momento conoscitivo, senza ipotesi di reato né indagati, dopo la trasmissione degli atti da parte dei pm di Roma di uno stralcio dell’indagine sul caso plusvalenze a carico degli ex vertici della Roma. I magistrati romani, contestualmente alla chiusura indagini del filone sul club capitolino, avevano stralciato una tranche ipotizzando presunte false comunicazioni sociali sulle operazioni di mercato del 2018 tra Inter e Roma, riguardanti i calciatori Nainggolan, Santon e Zaniolo, con trasmissione nel capoluogo lombardo degli atti per competenza territoriale in relazione all’operato del club nerazzurro. Il fascicolo è stato assegnato dal procuratore Marcello Viola al pm Giovanni Polizzi.