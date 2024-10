Caso Leao DIVERSO da quello di Diarra! Il Corriere SPIEGA la situazione e le DIFFERENZE: il portoghese ha agito in questo modo

Caso Leao e caso Diarra: situazioni diverse e non paragonabili. La spiegazione del Corriere sulle colonne di questa mattina

Il caso Leao non ha similitudini con il caso Diarra che sta facendo tanto parlare nelle ultime ore. Infatti, è arrivata la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea contro la FIFA. Ma cos’era successe? E che c’entra il portoghese del Milan? Lo spiega così il Corriere dello Sport:

I DUE CASI – «La sentenza Diarra potrebbe convincere Milan e Lille a riaprire le aule dei tribunali per riaggiornarsi sul caso Leao? Nonostante siano casi simili, le vicende restano differenti, perché il tutto si gioca sul mancato trasferimento di Diarra allo Charleroi nel 2015 a causa della non concessione, da parte della Fifa, del certificato di trasferimento internazionale. Leao, dal canto suo, si è trasferito subito dopo la rescissione al Lille, toccando, dunque, un altro lato del regolamento su licenziamenti e trasferimenti e non vedendosi ‘la carriera bloccata’ dalle dinamiche burocratiche della Fifa, seppur essa sia stata comunque influenzata da tutta la vicenda. La questione Leao, dunque, può ritenersi chiusa a maggio 2023, a meno di sviluppi della situazione giurisprudenziale ad essa legati».