Cash Milan, è LUI l’ultima idea come terzino destro: TENTATIVO in corso! C’è anche un’alternativa. Il piano dei rossoneri

Matthew Stuart Cash, detto Matty, è l’ultima idea del calciomercato Milan. I rossoneri, anche sotto indicazione di Paulo Fonseca, hanno tra gli obiettivi per la prossima stagione anche quello di andare ad acquistare un nuovo terzino destro. Il calciatore inglese, naturalizzato polacco, rientra perfettamente nell’identikit dei rossoneri per quel ruolo.

Come riferisce Sky Sport, il Diavolo ha già fatto un tentativo per strapparlo dall’Aston Villa. Il 26enne sarebbe un’alternativa valida ad Emerson Royal, altro profilo gradito come esterno destro.