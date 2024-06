Cash Milan, la PISTA si complica! L’Aston Villa GELA Moncada, prezzo MONSTRE per il terzino

Cash-Milan, si complica la pista che porta al terzino destro dell’Aston Villa: prezzo fissato a 35 milioni di euro. La situazione

Come riferito dal Corriere dello Sport, potrebbe già sfumare nel calciomercato Milan la possibilità di arrivare a Cash, terzino destro dell’Aston Villa che è stato individuato da Moncada e dall’area tecnica rossonera come possibile rinforzo sulla corsia di destra.

Il prezzo fissato dall’Aston Villa infatti ha gelato i rossoneri: servono 35 milioni di euro per ottenere il via libera mentre il Diavolo non vorrebbe andare oltre i 20, bonus inclusi.