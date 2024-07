Cash Milan: colpo più lontano, la decisione dell’Aston Villa e l’INTRECCIO con la Juventus

Il calciomercato Milan si muove in questa sessione estiva anche per un colpo in difesa. Il tal senso però Cash è più lontano

come riportato da Calciomercato.com era l’obiettivo numero uno, ma con la chiusura dell’operazione Douglas Luiz con la Juventus, l’Aston Villa non si trova più nella condizione di dover realizzare una cessione e sta sparando alto oltre quota 35/40 milioni. Per questo motivo negli ultimi giorni sono stati intensificati i contatti per portare a Milano Emerson Royal.