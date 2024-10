Caressa aumenta il rimpianto del Milan: «De Ketelaere era un oggetto misterioso, ora è decisivo per l’Atalanta con numeri pazzeschi»

Caressa aumenta il rimpianto del Milan su De Ketelaere: «Era un oggetto misterioso, ora è decisivo per l’Atalanta con numeri pazzeschi»

Caressa a Sky Sport ha parlato di De Ketelaere dell’Atalanta ricordando la sua stagione non positiva al Milan.

LE DICHIARAZIONI – «De Ketelaere è stato un oggetto misterioso, al Milan ne avevano parlato in un certo modo. Ora i suoi numeri sono pazzeschi: primo per tocchi nel terzo offensivo e palle filtranti, occasioni create, dribbling e 1-2 chiusi. Quarto dell’Atalanta per palle recuperate. È un giocatore che da 2 anni gioca con grande continuità crescente ed è sempre più decisivo. Può essere un giocatore che fa la differenza nell’Atalanta».