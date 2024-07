Cardoso Milan, nuova IDEA a centrocampo! Si punta l’americano del Betis: tutti i DETTAGLI sul possibile interesse

Potrebbe essere un altro colpo americano il prossimo acquisto del calciomercato Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, a centrocampo sarebbe spuntato il nome di Cardoso, giocatore del Betis acquistato per 6 milioni di euro dall’International di Porto Alegre.

Il giocatore ha una clausola da 80 milioni di euro e un contratto fino al 2029. Inoltre, quando si era interessata la Fiorentina al centrocampista, il Betis aveva richiesto 25 milioni di euro più bonus. Tanti fattori da valutare in attesa di scoprire come andranno le trattativa per Fofana e Samardzic.