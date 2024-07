Cardinale a Milano, cosa c’è dietro il suo blitz in Italia: svelati tutti i VERI MOTIVI del viaggio. I dettagli

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport è tornata sul blitz di ieri a Milano di Gerry Cardinale. Il numero uno di RedBird è sbarcato in Italia a sorpresa e ha riunito i suoi manager per diversi aspetti.

Si è fatto il punto naturalmente sul mercato del Milan (sbloccato l’arrivo di Fofana dal Monaco) ma anche su tutte le attività strategiche per la società, dallo sviluppo del brand, passando per lo stadio e la politica sportiva. In serata ha poi partecipato a uno degli eventi organizzati da uno sponsor.