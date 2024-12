Cardinale Milan, il rifinanziamento non lascia dubbi: nessun cambio di proprietà!

Cardinale Milan, il rifinanziamento ufficializzato nella giornata di ieri non lascia dubbi: nessun cambio di proprietà in futuro

Come riporta il Corriere della Sera, Il fondo RedBird di Gerry Cardinale ha raggiunto un nuovo accordo e ha versato altri 170 milioni e rispalmato la quota (ridotta) del prestito di 489 milioni dal 2025 fino al 2028.

Ciò non lascia dubbi: nessun cambio di proprietà in vista in casa Milan. Il prestito fornito da Elliott al momento dell’acquisto del club è stato rifinanziato con otto mesi di anticipo sulla data di scadenza.