Cardinale Milan, spunta il RETROSCENA con Fonseca! Contatto tra i due, TUTTI i dettagli

Cardinale-Milan, spunta il retroscena con Paulo Fonseca: telefonata nella giornata di ieri, grande fiducia da parte del patron

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, nonostante l’assenza domani sera a San Siro contro il Liverpool per impegni di lavoro, Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e patron del Milan, ha fatto sentire la sua vicinanza al tecnico Paulo Fonseca.

I due si erano già messaggiati sabato sera dopo la vittoria contro il Venezia per poi sentirsi ieri anche telefonicamente: soddisfazione per la vittoria e la prestazione contro i veneti e poi ha manifestato la sua speranza che la squadra rossonera continui su questa strada anche nelle prossime due sfide decisamente più impegnative contro Liverpool e Inter. Non è assolutamente da escludere che Cardinale torni per il derby di domenica sera.