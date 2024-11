Cardinale Milan, messaggio chiaro a Fonseca: svolta in Champions, nel mirino gli ottavi per... Ultimissime

Cardinale Milan, il numero uno di RedBird vuole la qualificazione diretta agli ottavi di finale: le cifre sul piatto

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Gerry Cardinale, patron del Milan, vuole la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League.

Volare direttamente agli ottavi permetterebbe al Diavolo di incassare oltre 20 milioni dalla Uefa (i soldi delle quattro affermazioni e gli undici milioni del passaggio del turno) più gli

incassi da botteghino e il market pool. Per il club vorrebbe dire anche riscattare il mancato passaggio agli ottavi della passata stagione. Per il dna rossonero una bella scossa che permetterebbe di liberare da due impegni (le gare dei play off) il mese di febbraio nel quale ci saranno il recupero con il Bologna e gli eventuali quarti di Coppa Italia, da conquistare eliminando il Sassuolo.