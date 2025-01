Cardinale Milan, pronta la rivoluzione in dirigenza? Nuovo ingresso all’orizzonte, tutti i dettagli

Cardinale Milan, nuovo innesto in dirigenza? Vicinissimo l’arrivo dalla Roma delll’Head of Global Matteo Signorini. Ultime

Il Milan si prepara ad un nuovo innesto nella dirigenza per quanto riguarda il lato della ricerca d nuovi partner.

Secondo Repubblica Roma l’head of global partnership development della Roma Matteo Signorini – chiamato dai Friedkin per trovare nuove alleanze in giro per il mondo – ha rassegnato le dimissioni e inizierà a lavorare al Milan dal prossimo 1 febbraio. L’idea è quella di trovare nuovi fonti di ricavo.