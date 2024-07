Cardinale a Milano: cena con Ibrahimovic, Loftus-Cheek, Travis Scott e Serena Williams. Lo scatto è già VIRALE – FOTO

Cardinale a Milano: cena con Ibrahimovic, Loftus-Cheek, Travis Scott e Serena Williams. Lo scatto è già VIRALE. La FOTO e il motivo dell’incontro

Come è ormai noto, Gerry Cardinale è stato a Milano nella giornata odierna, lunedì 22 luglio, per incontrare i dirigenti rossoneri e non solo. Infatti come visibile dalla foto virale su X, il proprietario rossonero ha partecipato a un evento in partnership con Cincoro.

Loftus-Cheek, Ibrahimović, Serena Williams, Gerry Cardinale (Milan owner) and Travis Scott together at an event! ❤️🖤 pic.twitter.com/Ky406pLRxf — EuroFoot (@eurofootcom) July 22, 2024

Con lui anche il rossonero Loftus-Cheek, Ibrahimovic e due star dello sport e dello spettacolo come Serena Williams e il cantante Travis Scott.