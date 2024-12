Cardinale Milan, spifferi clamorosi sul futuro! Scontri in dirigenza, quella posizione è in bilico

Cardinale Milan, clamorosi spifferi sul futuro assetto dirigenziale: sempre più debole la figura del DS D’Ottavio. Ultime

Importante indiscrezione riferita da Repubblica, e più in particolare da Enrico Currò, noto giornalista, sul futuro assetto dirigenziale del Milan, alle prese con l’ennesimo stop stagionale dopo la sconfitta di ieri sera sul campo dell’Atalanta.

Tanto per non farsi mancare nulla, il Milan è alle prese con scontri societari (sempre più debole il ruolo del ds D’Ottavio). Giorni di riflessione dunque: serve una svolta in campo e fuori.