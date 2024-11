Cardinale Milan, l’indiscrezione spiazza completamente i tifosi! Non solo Fonseca, due figure apicali a rischio. Cosa succede

Cardinale Milan, il patron rossonero e numero uno di RedBird chiaro: senza risultati a rischiare saranno anche Furlani e Ibrahimovic

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan Gerry Cardinale ha parlato chiaramente ai propri dirigenti durante queste settimane.

Ogni allenatore è passibile di esonero in caso di risultati negativi reiterati e Fonseca non farà eccezione, ma se la stagione finisse male, tutti sarebbero in discussione. Dentro una società a proprietà americana, con i numeri economici come stella polare, la catena di comando è la

prima responsabile. Nel Milan attuale, le figure apicali della dirigenza sono l’amministratore delegato Giorgio Furlani e il consigliere speciale Zlatan Ibrahimovic. Hanno avallato le scelte e le hanno sottoposte all’azionista di maggioranza, Gerry Cardinale, per l’approvazione.