Carboni, infortunio shock! Stagione finita per il calciatore di proprietà dell’Inter. In passato era stato offerto anche al Milan

Carboni, crociato rotto e stagione finita. Il brutto infortunio del talento dell’Inter in prestito al Marsiglia: in passato proposto al Milan

Tegola pesante per Valentin Carboni che durante l’allenamento con l’Argentina ha rimediato un bruttissimo infortunio. Crociato rotto e stop lunghissimo che comprometterà la sua stagione 2024/25 con il Marsiglia.

Il giovane attaccante si era trasferito in Francia quest’estate in prestito dall’Inter che ne detiene ancora il cartellino. L’argentino prima di trasferirsi in nerazzurro era stato offerto anche al Milan dal suo agente. Alla fine l’affare non andò in porto.