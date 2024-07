Capello ESALTA Reijnders: «All’Europeo è stato FANTASTICO. Non rinuncerei davvero mai a uno come lui!». Le parole dell’ex allenatore

Fabio Capello ha parlato a La Gazzetta dello Sport per analizzare le prestazioni del rossonero Reijnders all’Europeo e del suo ruolo in vista della prossima stagione nel nuovo Milan di Fonseca.

PAROLE – «Il Reijnders visto all’Europeo è stato eccezionale. Ha alzato il livello in modo clamoroso.Ho visto tutte le partite dell’Olanda, è stato davvero fantastico. Ecco, francamente a uno come Tijjani non rinuncerei davvero mai».