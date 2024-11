Capello spiega: «Con me sarebbero stati più attenti! La sensazione è questa...»

Le parole rilasciate alla Gazzetta in un’intervista da Fabio Capello: l’ex allenatore ha parlato degli errori difensivi del Milan

Intervenuto alla Gazzetta in un’intervista, Fabio Capello ha parlato dei tanti errori difensivi del Milan nelle ultime uscite. Soprattutto, gli sbagli che hanno portato alle reti di Cagliari.

PAROLE – «Con me sarebbero stati più attenti… La sensazione è che i difensori del Milan guardino troppo la palla e troppo poco l’uomo. E in area, come dico sempre, il pallone non entra se non c’è un avversario a spingerlo».