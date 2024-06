Capello DISTRUGGE l’Italia di Spalletti! Parole pesantissime dopo l’eliminazione

Fabio Capello, ex Milan, ha criticato duramente l’Italia di Luciano Spalletti dopo l’eliminazione con la Svizzera ad Euro 2024

Fabio Capello a Sky Sport ha parlato dell’eliminazione dell’Italia, puntando il dito sia contro il ct Spalletti che la rosa. Di seguito le parole dell’ex Milan.

ERRORE SPALLETTI – «A livello tattico abbiamo cambiato ma senza vedere niente, ho visto una squadra sparpagliata per il campo. Spalletti aveva delle idee e pensava di giocare in un certo modo ma ha sopravvalutato la rosa in cui mancavano qualità e dinamismo. Ma voi pensate che questa Nazionale abbia delle qualità?».

LE PAROLE DI CAPELLO A SKY