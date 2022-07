Capello: «De Ketelaere? Perfetto per il Milan. Maldini e Massara...»

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato del possibile arrivo di Charles De Ketelaere: le sue dichiarazioni

Ospite a Sky, Fabio Capello ha parlato così di De Ketelaere, obiettivo del Milan:

«È un giocatore molto importante, è ideale per il Milan. Ha tutte le qualità per essere un giocatore che fa la differenza. Come sempre Maldini e Massara intuiscono le potenzialità di un giocatore, lui è già abbastanza maturo e conosciuto».