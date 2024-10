Capello ammette: «Il calcio italiano va troppo piano! Le squadre che corrono ti mettono in difficoltà»

Le parole rilasciate dall’ex allenatore Fabio Capello riguardo le serate di Champions League: questa la sua analisi sulle italiane

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ecco le parole dell’ex allenatore del Milan, tra le altre, Fabio Capello.

PAROLE – «Questa sera ho un’analisi un po’ diversa, è il calcio italiano che va piano, troppo piano. Appena le nostre squadre trovano delle squadre che corrono, che pressano, anche tecnicamente non bravissime come lo Stoccarda, ti mettono in difficoltà. I grandi possessi palla inutili che facciamo noi in Italia non servono a niente, ci vuole più velocità, più agonismo».