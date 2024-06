Campagna abbonamenti Milan 2024/25: domani il VIA! INFO e DETTAGLI per i tifosi rossoneri in vista della prossima stagione

Come annunciato dal Milan sul proprio sito ufficiale, nella giornata di mercoledì 12 giugno prenderà il via la campagna abbonamenti per la stagione 2024/2025. Di seguito si riportano le fasi di vendita:

PRELAZIONE CONFERMA POSTO

DAL 12 GIUGNO ORE 12:00 AL 26 GIUGNO ORE 23:59

L’abbonato 2023/24 potrà esclusivamente confermare il proprio posto.

PRELAZIONE CAMBIO POSTO

DAL 28 GIUGNO ORE 12:00 AL 30 GIUGNO ORE 23:59

L’abbonato 2023/24 potrà confermare il proprio posto (se ancora disponibile) oppure cambiare posto/settore tra quelli disponibili alla vendita.

WAITING LIST

DAL 1 LUGLIO ORE 17:00 AL 3 LUGLIO ORE 23:59

Gli iscritti alla Waiting List della scorsa campagna abbonamenti accederanno in esclusiva a questa fase con un listino a loro dedicato.

VENDITA LIBERA

DAL 5 LUGLIO ALLE ORE 12:00

Fase di vendita libera, aperta anche ai nuovi abbonati.