Camolese sul Milan a LazioNews24: «Gli SCONTENTI devono avere in testa una cosa. Su Theo e Leao DICO CHE...» 

Il tecnico Giancarlo Camolese ha detto la sua sul momento del Milan e sul caso cooling break

Dopo l’ultimo turno, la Serie A si è fermata per lasciare spazio alle Nazionali. È il momento ideale per fare un primo bilancio sulla lotta scudetto e sul caso cooling break che ha interessato due calciatori del Milan.

Per analizzare la situazione tattica e caratteriale della squadra, LazioNews24 ha intervistato in esclusiva Giancarlo Camolese, allenatore ed ex giocatore.

LE SUE PAROLE – «Beh partiamo dal fatto che il discorso è cosa entrambi i giocatori hanno fatto, ossia il siamo appena entrati in campo non è una giustificazione, perchè il cooling break non è solo un momento per riprendere le energie e rinfrescarsi ma è anche un modo per la squadra di riunirsi e fare gruppo, permettendo anche al mister di poter dare le indicazioni e incoraggiare il gruppo per il proseguo del match. Cosa avrei fatto io? Dentro lo spogliatoio sarei stato molto duro con i due calciatori, perchè non esiste essere contro un tecnico, perchè fa solo male al gruppo. In una rosa ci sono i cosiddetti scontenti, ma devono avere in testa che ci saranno per loro altre possibilità per giocare e il caos del cooling break non c’entra assolutamente nulla con il discorso che Fonseca non ha in pugno la squadra» .

SULLA LOTTA SCUDETTO – «Ad oggi l’Inter è chiaramente la squadra più forte e da battere, certo è però che bisogna vedere le altre come cresceranno nel corso della stagione, ma i nerazzurri a mio modo di vedere sono ancora sopra tutti. Squadra rivelazione? Beh anche qui è presto, potremmo vedere magari le neopromosse fare una stagione importante e non solo con l’obiettivo salvezza, ma solo il tempo dirà chi sarà la vera squadra rivelazione».

SULLA NAZIONALE – «La squadra è stata bravissima e lucida nel ribaltare la gara contro una Francia che ha grandissimi calciatori e ha fatto tre gol tutti di grandissima qualità e bellezza. Tanti giocatori hanno giocato benissimo ieri, basti pensare a Tonali o a Ricci, e questo secondo me è un ottimo inizio su cui ripartire per il futuro».

L’INTERVISTA ESCLUSIVA A GIANCARLO CAMOLESE