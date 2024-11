Cambiaso Juve, clamoroso retroscena: nel 2023 Pioli e Moncada lo volevano al Milan. Cosa è successo e cosa ha fatto Giuntoli

Nell’estate del 2023 Cambiaso sarebbe potuto diventare un giocatore del Milan. A svelare il clamorso retroscena è Tuttosport. Pioli e Moncada, infatti, avevano individuato in Cambiaso il rinforzo giusto nel reparto degli esterni offensivi.

Il Milan aveva avviato i contatti con la Juve per provare a capire la fattibilità dell’operazione. I rossoneri avevano pensato ad un’offerta da12 milioni, mentre Giuntoli ha stoppato tutto sparando a 25. Cambiaso all’epoca era appena rientrato alla Juve dopo la positiva stagione in prestito al Bologna, ma non aveva garanzie sicure con Allegri. Giuntoli ha però bloccato il tutto perché aveva da tempo un debole per il talentuoso esterno.