Camarda Milan, l’attaccante presto titolare! Comunicazione di Fonseca, con loro parte dal primo minuto

Camarda Milan, l’attaccante partirà dal primo minuto in Coppa Italia contro il Sassuolo: Fonseca l’ha già avvisato a Milanello

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha già preso un’importante decisione in vista dell’esordio in Coppa Italia dei rossoneri, in programma la prossima settimana.

Nel match di Coppa Italia degli ottavi contro il Sassuolo di martedì 3 dicembre potrebbe tornare a giocare dal 1′ Camarda che, complice il ko di Jovic, sarà definitivamente aggregato alla prima squadra. Il futuro del classe 2008 è ormai tracciato.