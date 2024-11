MN24 – Camarda Milan: il gioiellino rossonero assente alla rifinitura pre Real Madrid. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Come appreso dalla nostra redazione, prosegue a Milanello la preparazione del Milan in vista della sfida di domani contro il Real Madrid in Champions League.

Il baby talento classe 2008 Francesco Camarda non si è allenato con il resto del gruppo. Degli altri giovani, invece, erano presenti Hodzic e Minotti. Il bomber classe 2008, dunque, a meno di clamorose sorprese non sarà presente al Santiago Bernabeu in panchina.