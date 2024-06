Camarda Milan, finalmente la firma: svelati tutti i DETTAGLI del nuovo accordo con i rossoneri

Camarda Milan, finalmente la firma: svelati TUTTI I DETTAGLI del nuovo accordo che lo legherà ai rossoneri.

L’edizione odierna di Tuttosport ha ricostruito quanto accaduto nella giornata di ieri, con Francesco Camarda che si è recato in sede per mettere la firma sull’accordo che lo legherà al Milan per le prossime tre stagioni.

L’attaccante classe 2008 ha firmato un accordo fino al 2027 da circa 800mila euro a stagione. Camarda si dividerà tra Under23 e Primavera, ma si allenerà a Milanello e spesso potrebbe essere aggregato alla prima squadra.