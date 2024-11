Camarda Milan, Mutti convinto: «Sto con Fonseca! Segnale importante che testimonia questo aspetto»

Camarda Milan, Bortolo Mutti, noto allenatore, ha parlato della scelta di Fonseca di lanciare da titolare a Cagliari il classe 2008

Nell’intervista esclusiva a Milannews24, Bortolo Mutti ha parlato così della scelta di Fonseca di lanciare da titolare Camarda contro il Cagliari:

Camarda titolare a Cagliari: la scelta di Fonseca l’ha convinta?

«Sono ragazzi che a volte si deve avere il coraggio di buttare nella mischia, poi spesso l’azzardo viene ripagato. Camarda è sicuramente un talento, è un’esperienza in più per lui. Sono segnali importanti, il coraggio di un allenatore di mandare in campo un calciatori di soli 16 anni che vedremo sicuramente su grandi palcoscenici senza guardare in faccia a nessuno. A volte sono scelte che fanno discutere ma a me piacciono. In certi momenti fanno bene anche al calcio».

