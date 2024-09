Camarda Milan, gli IMPEGNI dell’attaccante con la MAGLIA azzurra: c’è anche un COMPAGNO di squadra

Ecco gli impegni del giovane attaccante del Milan Francesco Camarda con la maglia della Nazionale

Due giovani promesse del vivaio del Milan, Francesco Camarda e Mattia Liberali, sono stati convocati nella Nazionale Italiana Under 19 e oggi scenderanno in campo per il Torneo Internazionale in Croazia. La prima sfida li vedrà opposti all’Inghilterra alle ore 17:00 a Čakovec.

Questa convocazione rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro svolto dai due ragazzi nel settore giovanile del Milan e un’opportunità per mettersi in mostra a livello internazionale. Camarda, attaccante classe 2008, è considerato uno dei talenti più promettenti del calcio italiano, mentre Liberali, centrocampista classe 2007, si distingue per la sua visione di gioco e la sua tecnica.

Il Torneo Internazionale in Croazia sarà un banco di prova importante per la Nazionale Under 19, che affronterà, oltre all’Inghilterra, anche Germania e Croazia. Per Camarda e Liberali sarà l’occasione di dimostrare il loro valore e di contribuire al successo della squadra.

La partecipazione di questi giovani talenti a un torneo internazionale è un segnale positivo per il futuro del calcio italiano e conferma l’ottimo lavoro svolto dal Milan nel settore giovanile.