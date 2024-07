Camarda Milan, possibile approdo in prima squadra? «Sicuramente avrà dei minuti ma…» RIVELAZIONE

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Bianchin in esclusiva a MilanNews24 ha parlato così del futuro di Camarda in rossonero

CAMARDA «Camarda? Resto dell’idea che alcuni ragazzi sono stati bruciati in passato dai soldi, dalla fama. Nel suo caso mi sembra che abbia una mentalità non indifferente, un’applicazione indiscutibile fino a questo momento anche se è ancora da testare sotto tanti punti di vista. È già stato sottoposto ad alcune prove come nessun altro sedicenne nella storia recente del calcio italiano».



PRIMA SQUADRA «Inserirlo in prima squadra? Mi sembra ancora una forzatura, sicuramente avrà dei minuti, penso che il Milan lo potrà inserire nella rosa della prima squadra come terzo attaccante, senza mettergli il peso di aspettative esagerate. I numeri dicono già tutto, un passo alla volta. Yamal è un riferimento ma non dimentichiamoci che i fenomeni non sono replicabili, l’avevo visto un anno fa in Milan Barcellona e in un anno ha vinto un Europeo da protagonista. Pensare che Camarda possa fare così tanto è ingeneroso e non gli metterei questo peso»

L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI MILANNEWS24 A LUCA BIANCHIN