Camarda Milan, il futuro è rossonero! Rifiutate queste offerte: ecco quando arriveranno le FIRME sul contratto dell’attaccante

Il futuro di Francesco Camarda è rossonero! L’attaccante del Milan Primavera verrà blindato, come riportato da Fabrizio Romano, e firmerà il primo contratto da professionista entro la fine di questa settimana.

PAROLE – «Francesco Camarda firmerà un nuovo contratto con il Milan entro la fine di questa settimana, accordo perfezionato. Nuovo contratto valido fino a giugno 2027 per la gemma italiana, tutto concordato come previsto. Il più giovane esordiente in Serie A di sempre ha rifiutato diverse offerte dall’estero per restare al Milan».