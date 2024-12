Camarda Milan, l’attaccante torna a giocare nel Milan Futuro: è titolare contro il Gubbio. La scelta di Bonera per il match

Camarda, dopo aver vissuto le ultime settimane quasi sempre in prima squadra con il Milan di Fonseca senza quasi mai scendere in campo, oggi giocherà con il Milan Futuro contro il Gubbio.

L’attaccante è stato quindi schierato titolare da Bonera (oggi squalificato) per la partita valida per la 18° giornata di Serie C. Occasione importante per Camarda per giocare e dimostrare il suo valore.