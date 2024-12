Camarda Milan, le dichiarazioni di Criscitiello sul giovane attaccante rossonero!

Camarda Milan, Michele Criscitiello, noto giornalista, ha criticato duramente il club rossonero per la gestione del classe 2008

Dalle colonne di Sportitalia, Michele Criscitiello, noto giornalista, ha duramente attaccato il Milanper la gestione di Francesco Camarda, attaccante rossonero classe 2008 che fa la spola tra Prima squadra e Milan Futuro. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Male anche la gestione di Camarda. Non ha senso passare dalla Champions il mercoledì all’affrontare la Virtus Entella in serie C alla domenica. Questo non è un progetto ma uno sconforto».