Camarda Milan, cosa succede adesso? Lo ha spiegato Fonseca: la scelta è presa con il Milan Futuro

Camarda Milan, l’attaccante ha esordito e segnato in Champions: la scelta per il futuro è già stata presa da Fonseca e Bonera

Francesco Camarda ha vissuto un sogno in Milan Brugge: esordio in Champions e rete, poi annullata per fuorigioco. Il suo impiego fisso in prima squadra adesso è quasi una richiesta da parte della tifoseria, gasata sin da subito dall’ingresso in campo del giovane del Milan Futuro. Fonseca, in sinergia con Bonera, ha già le idee chiare. Ecco la sua spiegazione:

PAROLE – «Io, mister Bonera e mister Guidi facciamo il massimo per far crescere i giovani. Noi abbiamo Morata, abbiamo Abraham e Jovic, diventa un po’ difficile per Camarda giocare. E a questa età è importante giocare. Ciò che facciamo è cercare di fargli avere più spazio per farlo migliorare, tra Primavera, Milan Futuro e Prima Squadra. Talvolta è più difficile giocare in Serie C che in Serie A e viceversa. Quando si allena con noi fa benissimo. Oggi ha lavorato bene per la squadra, con coraggio sulla linea di passaggio. Non mi sembra un ragazzo dell’età che ha quando gioca».