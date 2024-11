MN24 – Camarda Milan, il giovanissimo si è allenato con la prima squadra: ci sarà a Bratislava. Le ultimissime notizie

Il Milan, dopo la deludente prestazione offerta contro la Juventus, si prepara ad affrontare la sfida di Champions League contro lo Slovan Bratislava.

Come appreso dalla nostra redazione il baby talento Franceso Camarda si è oggi allenato con la prima squadra. Proprio per questa ragione, il classe 2008, sarà con il resto del gruppo rossonero per la partita in programma martedì alle 18:45.