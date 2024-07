Camarda Milan e il consiglio di Ponciroli: «Fossi nel club io farei questa scelta su di lui». Le sue dichiarazioni

Fabrizio Ponciroli è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio per parlare anche di Francesco Camarda. Le sue parole sull’attaccante del Milan.

PONCIROLI – «Faccio una provocazione, sentire che Camarda giocherà in Serie C mi innervosisce. Io volevo vederlo in prima squadra o magari in prestito in Serie A, ma non a guardare gli altri alla panchina. Noi invece siamo contenti perché giocherà in Serie C. No, non va bene. Per me Camarda deve già giocare in Serie A»