Camarda Milan, Fonseca ribadisce la fiducia nei suoi confronti: contro il Bologna...

Camarda Milan, Fonseca ribadisce la fiducia nei suoi confronti: le ultimissime notizie sul mondo rossonero in vista di Bologna

Camarda è andato a un passo dal sogno. All’esordio in Champions League con il Milan, il classe 2008, è andato a segno in posizione di fuorigioco. Poco, comunque, cambia: le emozioni provate in quel momento rimarranno per tanto tempo impresse nella sua mente e in quella dei tifosi.

Fonseca, viste le assenze di Jovic e Abraham, con ogni probabilità lo convocherà nuovamente per la trasferta di Bologna. Resta solo da capire se gli verrà concesso qualche minuto.