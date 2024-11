Camarda ancora protagonista: l’attaccante del Milan regala i tre punti all’Italia U19 contro la Grecia

Camarda protagonista anche con l’Italia U19: la punta del Milan regala i tre punti agli Azzurrini contro la Grecia

Giornata importante per Francesco Camarda dopo l’esordio dal primo minuto sabato scorso contro il Cagliari.

L’Italia U19 ha giocato questo pomeriggio in Grecia il terzo e ultimo impegno della sua sosta. Dopo le nette vittorie contro Montenegro e Bosnia, agli Azzurrini del CT Bollini bastava anche un pareggio per vincere il mini-gruppo della prima fase di qualificazione ai prossimi Europei. Fa anche meglio la squadra italiana che vince in extremis la partita, contro i padroni di casa ellenici, per 1-0 e fa tre su tre negli ultimi 7 giorni. A decidere, sempre lui, Francesco Camarda, attaccante del Milan.