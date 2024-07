Camarda negli Stati Uniti, spunta il RETROSCENA sulla convocazione: ha reagito così

Camarda negli Stati Uniti, spunta il RETROSCENA sulla convocazione: l’attaccante classe 2008 ha reagito così

Nella giornata di ieri è arrivata a sorpresa la convocazione da parte di mister Fonseca di Francesco Camarda, che ha raggiunto i compagni della prima squadra per prendere il posto di Lorenzo Colombo.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la convocazione per la tournée al classe 2008 è arrivata a sorpresa e lo ha riempito di felicità perchè testimonia la fiducia che il Milan e il tecnico hanno in lui.