Camarda fa emozionare Bergomi: «Io alleno i 2008 e lui gioca a San Siro. Dispiace per il gol annullato. E i genitori...»

Camarda fa emozionare Bergomi: le parole dell’ex capitano dell’Inter sul talento del Milan dopo l’esordio in Champions League col Brugge

Bergomi a Sky Sport ha svelato di essersi emozionato per l’esordio da record di Camarda con la maglia del Milan in Champions League contro il Brugge. Queste le parole dell’ex capitano dell’Inter sul talento rossonero.

BERGOMI SU CAMARDA – «Io alleno i 2008 e questo gioca a San Siro… Mi sono emozionato per Camarda. Anche io esordii a sedici anni, era in Coppa Italia contro la Juventus, 0-0 a Torino. Con Camarda eravamo a una premiazione insieme e io ho conosciuto anche la sua famiglia. Conosco i sacrifici che i genitori hanno fatto per questo ragazzo. Dispiace per il gol annullato ieri».