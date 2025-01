Calhanoglu Inter, piano rientro perfezionato: ha in testa solo quella partita. Ma prima c’è il test in Champions League

Le lancette sul polso di Hakan Calhanoglu scorrono da un pezzo, ma adesso viene finalmente il bello: non siamo ancora entrati in zona countdown ma ci siamo quasi, perché più la partitissima col Milan si avvicina e più il faro dell’Inter corre verso il grande ritorno. Se lo erano messi in testa lui, Inzaghi e lo staff medico nerazzurro: il derby di Riad ha tolto, il derby di San Siro dovrà ridare. Era una speranza, è diventato il piano da portare a termine per l’appuntamento del 2 febbraio, e Calha è perfettamente allineato con la tabella di marcia messa a punto ad Appiano: salvo intoppi al momento non preventivabili, si rimetterà alla guida dell’Inter quando Simone e compagnia andranno a far visita ai cugini. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

Il risentimento al soleo andava trattato con la massima attenzione e così è stato, anche se l’obiettivo di rientrare nel derby di campionato era chiarissimo a tutti fin dall’inizio. Dieci giorni e tre partite saltate dopo, ecco la buona notizia: Inzaghi potrà riabbracciare il suo insostituibile senza timori di ricaduta, perché Hakan ha lavorato (e sta recuperando) senza mai forzare. L ’allenamento di ieri — sempre personalizzato — è stato di buon livello, come quelli dei giorni passati e come i prossimi, si augurano in casa interista. Calha mancherà anche domenica a Lecce, poi la missione derby potrà entrare nel vivo: rientro in gruppo all’inizio della prossima settimana e panchina mercoledì in Champions contro il Monaco. Con vista sul Milan, ovviamente: se tutto filerà liscio — ad Appiano ma anche contro la squadra del Principato, visto che manca ancora un punto agli ottavi diretti — Calhanoglu potrà giocare uno spezzone in coppa, diciamo tra i 20 e i 25 minuti. È l’aperitivo ideale per la portata principale del derby , in programma il 2 febbraio alle 18.