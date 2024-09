Giampaolo AMMETTE: «Calhanoglu? In quel MOMENTO del Milan non era PRONTO per giocare così». La rivelazione

Giampaolo, ex allenatore del Milan, a Il Terzo Uomo ha fatto una rivelazione su Calhanoglu ai tempi in cui il turco era un giocatore rossonero.

LA RIVELAZIONE – «Calhanoglu può giocare in tutte le zone del campo, al Milan avevo pensato potesse essere un grandissimo play del centrocampo, ma in quel momento storico non era pronto mentalmente per giocare così, amava proporsi in zona offensiva».