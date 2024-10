Calhanoglu, che stoccata al Milan! Parole chiare del centrocampista dell’Inter

Calhanoglu, stoccata al Milan da parte del centrocampista turco dell’Inter ed ex centrocampista rossonero: le dichiarazioni

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter ed ex Milan, ha dichiarato:

INTER CON DUE CANDIDATI AL PALLONE D’ORO– «Che abbiamo dimostrato di essere giocatori importanti in club molto importante, che continua ad essere al top in Europa. Di più, secondo me oggi l’Inter è tra le prime cinque squadre più forti del mondo, di questo ne sono sufficientemente sicuro».

L’INTERVISTA DI CALHANOGLU