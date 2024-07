Calendario Milan, quando si sapranno gli ORARI? Le ULTIME sulle prime 3 giornate della Serie A 2024-25

Calendario Milan, quando si sapranno gli ORARI? Le ULTIME novità sulle prime 3 giornate della Serie A 2024-25

Nella mattinata di oggi il Milan, insieme a tutte le altre squadre del campionato italiano, ha scoperto quello che sarà il calendario ufficiale della prossima stagione di Serie A, ovvero quella del 2024-25. Tuttavia manca la comunicazione sulle date e sugli orari, con anticipi e posticipi, delle prime tre giornate.

I DETTAGLI – Domani, venerdì 5 luglio, la Lega Serie A diramerà la programmazione completa delle prime tre giornate di campionato. Dalla quarta in poi bisognerà aspettare fine agosto, quindi quasi a ridosso, per via dei sorteggi Uefa (29-30 agosto) e delle rispettive programmazioni.