Calendario Milan Femminile: amichevole di prestigio per le rossonere, sfideranno il Barcellona! L’ANNUNCIO

Il calendario del Milan Femminile si arricchisce di un’amichevole di prestigio. ll 23 agosto la sfida al Barcellona nel Women’s Gamper Trophy

Venerdì 23 agosto, alle ore 20.00, nella cornice dell’Estadi Johan Cruyff, le rossonere scenderanno in campo contro il Barcellona per la quarta edizione del “Women’s Joan Gamper Trophy”.

Prosegue, quindi, la preparazione della squadra attraverso anche gare di prestigio che, come in questo caso, mettono a confronto due Club iconici come AC Milan e FC Barcellona, entrambi nati nel 1899 e che proprio in questo anno celebrano la storica ricorrenza dei 125 anni.

La coach Suzanne Bakker e tutte le calciatrici potranno così testare lo stato di forma e affinare i nuovi meccanismi di gioco disputando una gara ad alta intensità agonistica contro un avversario di grande tradizione calcistica anche per quanto riguarda la componente femminile.

Ad anticipare la sfida del Gamper Trophy sarà l’incontro, che rientra sempre all’interno delle attività celebrative dei 125 anni, in programma il 6 agosto a Baltimora tra la formazione maschile rossonera e quella blaugrana impegnate nel Soccer Champions Tour.