Caldara si PRESENTA al Modena: «Pronto per questa nuova avventura, mi aspetto un campionato molto difficile». Le dichiarazioni dell’ex Milan

L’ex Milan Caldara si è presentato al Modena dopo l’approdo ufficiale in Serie B. Le parole ai canali ufficiali del club.

PAROLE – «Ho accolto a braccia aperte l’offerta della famiglia Rivetti e il nuovo progetto della società canarina. Sono rimasto molto colpito e sono pronto a questa nuova avventura. – prosegue il centrale parlando della Serie B – Mi aspetto come sempre un campionato molto difficile, ho seguito il torneo cadetto anche lo scorso anno. Ogni partita è decisiva per fare la differenza, non c’è mai nulla di scontato e prevale spesso l’equilibrio».