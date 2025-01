Calciomercato, ultim’ora sul caso Dani Olmo Barcellona: arriva una svolta per il giocatore

Calciomercato, arrivano una grandissima novità sul caso Dani Olmo Barcellona. C’è la decisione de Il Consiglio Superiore dello Sport

Arrivano novità sul caso di Dani Olmo e Pau Victor con il Barcellona, tolti dalla rosa da Liga e Federcalcio per il mancato rispetto del fair play finanziario. Il Consiglio superiore dello Sport ha infatti approvato la misura precauzionale urgente richiesta del club e per questo motivo, nonostante la vicenda sia lungi dall’essere arrivata ad una fine, per questa sera i due potranno scendere in campo in Supercoppa contro l’Athletic Club. Il fantasista era stato accostato anche al Milan, una pura e semplice ipotesi piuttosto complessa.

«Questo mercoledì, il Consiglio Superiore dello Sport (CSD) ha approvato la misura precauzionale urgente richiesta dal FC Barcelona e dai giocatori Dani Olmo e Pau Víctor.

Tale provvedimento, che ha carattere provvisorio fino alla definitiva risoluzione del ricorso presentato dalla Società e dai suddetti calciatori, sospende l’Accordo della Commissione di Sorveglianza dell’Accordo di Coordinamento RFEF-LaLiga, del 4 gennaio 2025, e l’annullamento delle manifestazioni sportive. licenze dei suddetti giocatori. Allo stesso modo, mantiene la validità di tali licenze fino a quando il presente ricorso non sarà definitivamente risolto.

Per valutare questa misura cautelare urgente, il CSD ha analizzato il ricorso di 52 pagine e gli oltre 60 documenti che lo accompagnano. Nella loro argomentazione, FC Barcelona, ​​​​Dani Olmo e Pau Víctor sottolineano che al Comitato di Monitoraggio sono attribuite esclusivamente le funzioni di interpretare l’applicazione delle clausole dell’Accordo di coordinamento RFEF-LaLiga, monitorare il rispetto dell’accordo e promuovere qualsiasi altra attività che tendono a rendere la Convenzione più efficace.

Si interrogano, quindi, se la Commissione di Sorveglianza abbia il potere di concedere o meno il visto preventivo o la licenza definitiva dei calciatori professionisti, apprezzando indicazioni di nullità di pieno diritto nell’Accordo della Commissione di Sorveglianza dell’Accordo di Coordinamento RFEF-LaLiga».