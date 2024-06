Zirkzee Milan, l’attaccante del Bologna è sempre più VICINO! Ecco l’impatto a bilancio dell’operazione. TUTTI i dettagli

Il Milan si avvicina a grandi passi a Joshua Zirkzee, centravanti del Bologna e primo obiettivo dei rossoneri per l’attacco.

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, si tratta di un’operazione onerosa per la società rossonera, che per essere portata a termine dovrà tenere conto della variabile Kia Joorabchian, agente del giocatore. Ma come impatterà questa operazione sui conti del Milan? I 40 milioni di euro della clausola non sono in discussione. Per questo motivo, ipotizzando che Zirkzee firmi un accordo quinquennale, la quota ammortamento per la stagione 2024/25 sarebbe pari a 8 milioni di euro. L’ingaggio di Zirkzee al Milan dovrebbe aggirarsi intorno ai 5 milioni di euro netti a stagione, attestandosi come uno dei più elevati della rosa. La cifra, a livello lordo, sarebbe pari a 9,25 milioni di euro. Se queste cifre fossero confermate, il costo complessivo di Zirkzee al Milan per la stagione 2024/25 sarebbe pari a 17,25 milioni di euro.