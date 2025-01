Calciomercato Milan, grosse novità su Walker: Guardiola non lo convoca, tutti i dettagli. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Oggi si gioca Como-Milan ma le attenzioni della società sono anche rivolte sul calciomercato. In particolare, una notizia su Kyle Wlaker, sta facendo molto discutere gli addetti ai lavori.

Come riportato da Jack Gaughan di The Daily Mail il terzino inglese non è stato convocato da Pep Guardiola per la partita odierna del Manchester City in trasferta contro Brentford. Il Milan è la principale candidata per acquistarlo.